ChromoGenics AB est une société suédoise qui développe, fabrique et commercialise des produits à base de feuilles aux propriétés optiques contrôlables et qui exerce des activités connexes. Le principal produit de l'entreprise est le ConverLight, un verre électrochromique aux propriétés de contrôle solaire dynamique. Ce verre permet de contrôler l'afflux de lumière pour atténuer l'entrée de lumière et d'énergie dans diverses parties de la propriété ou des locaux. Le verre convient aux nouvelles constructions, aux reconstructions et aux rénovations et offre une protection contre les ultraviolets qui réduit le risque de décoloration des intérieurs. La société distribue le ConverLight à des entreprises d'installation commerciale en Suède et en Norvège. Les principaux actionnaires de la société sont K-Svets Venture AB et New Energy Solutions II K/S.

Secteur Fournitures de construction et installation