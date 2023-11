(Alliance News) - Chrysalis Investments Ltd a déclaré lundi avoir conclu un accord avec Jupiter Investment Management Ltd sur de nouveaux arrangements qui verront les gestionnaires de portefeuille de Chrysalis quitter Jupiter mais continuer à travailler pour Chrysalis à partir d'une nouvelle entité.

Jupiter, qui fait partie de Jupiter Fund Management PLC, est à la fois actionnaire de Chrysalis, avec une participation de 12,9 % en septembre, et conseiller en investissement, rôle qu'il a assumé avec l'acquisition en 2020 de Merian Global Investors.

Chrysalis a déclaré que ses deux principaux gestionnaires de portefeuille, Richard Watts et Nick Williamson, quitteront Jupiter pour fournir des services de conseil à partir d'une nouvelle entité. Jupiter a accepté de les libérer à compter du 31 mars de l'année prochaine.

Chrysalis et Jupiter ont convenu de mettre fin à leur propre contrat de conseil à compter du 1er avril. Dans l'intervalle, Jupiter a accepté de réduire sa commission de gestion de 50 à 15 points de base de la valeur nette d'inventaire par an, ce qui permettra à Chrysalis d'économiser 1,4 million de livres sterling. Cet accord a été conclu sur la base d'une "activité d'investissement probablement limitée dans l'environnement de marché actuel en attendant le vote de continuation", a déclaré Chrysalis. Le vote aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle de Chrysalis au premier trimestre de l'année prochaine.

Chrysalis a déclaré qu'elle allait conclure un nouveau contrat tripartite avec l'entité Watts and Williams pour des services de conseil en investissement et avec G10 Capital Ltd, qui fait partie du groupe IQ-EQ, pour des services de gestion de fonds d'investissement alternatifs. Chrysalis paiera une commission de conseil en investissement de 50 points de base de la valeur liquidative par an. Elle paiera une commission supplémentaire de 5 points de base jusqu'à la première tranche de 1 milliard de livres sterling de la valeur liquidative par an, et de 3 points de base par la suite.

Les actions de Chrysalis Investment étaient en hausse de 0,9 %, à 68,60 pence, tôt lundi à Londres. Cela donne à la société une capitalisation boursière de 408,3 millions de livres sterling. Les actions de Jupiter Fund Management étaient en hausse de 0,7 % à 84,70 pence dans l'indice FTSE 250.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

