Chrysalis Investments investit dans Smart Pension

Chrysalis Investments Ltd - investisseur dans les start-ups technologiques et financières - réalise un investissement complémentaire de 12,5 millions de livres sterling dans Smart Pension. L'investissement fait partie d'un tour de table de série E de 95 millions de dollars mené par Aquiline Capital Partners, ainsi que par d'autres investisseurs existants. Le produit de ce tour de table sera déployé pour continuer à stimuler la croissance sur les marchés clés, financer des acquisitions et fournir le capital nécessaire pour amener Smart à la rentabilité. Smart gère actuellement 5,5 milliards de livres sterling d'actifs sur sa plateforme, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 4,7 milliards de livres sterling enregistrés à la fin de l'année 2022.

Les co-gestionnaires de portefeuille Nick Williamson et Richard Watts déclarent : "Smart a connu une croissance extraordinaire depuis que Chrysalis a investi pour la première fois en 2021. Sa technologie de retraite innovante et leader sur le marché propose à ses clients un moyen très efficace de fournir des solutions de retraite à leurs épargnants."

Cours actuel de l'action : 60,20 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 56

