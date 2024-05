Chrysalis Investments Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d'actions ou d'investissements liés aux actions dans des sociétés non cotées et cotées. La société investit principalement dans des actions et des instruments liés aux actions (qui comprennent, sans s'y limiter, les actions préférentielles, les instruments de dette convertibles, les obligations liées aux actions et les bons de souscription) émis par les sociétés du portefeuille. La société investit également dans des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée et d'autres formes juridiques de l'entité lorsque l'investissement présente des caractéristiques de rendement similaires à celles des actions. Jupiter Unit Trust Managers Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds