Chrysalis note l'envolée des bénéfices de Starling, alors que le PDG de la banque démissionne

Chrysalis Investments Ltd - trust londonien investissant dans des startups technologiques et financières - note que le chiffre d'affaires de Starling Bank a plus que doublé au cours de l'exercice clos le 31 mars, passant de 216 millions de livres sterling à 453 millions de livres sterling. Son bénéfice avant impôt a été multiplié par six, passant de 32 millions de GBP à 195 millions de GBP. Starling a également annoncé que la directrice générale, Anne Boden, quitterait ses fonctions le 30 juin, tout en restant membre du conseil d'administration. Au 31 mars, Starling représentait 16 % du portefeuille de Chrysalis.

Nick Williamson et Richard Watts, gestionnaires du fonds, commentent : "Les derniers résultats publiés aujourd'hui sont très bons et témoignent du travail acharné et du dévouement d'Anne et de son équipe. Nous pensons que Starling dispose d'une grande force et d'une grande profondeur et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour poursuivre la croissance et le développement de la banque".

Cours actuel de l'action : 58,20 pence, en baisse de 1,5 % à Londres ce jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 53 %.

