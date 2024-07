(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce vendredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Chrysalis Investments Ltd, en hausse de 3,0% à 85,73 pence, fourchette de 12 mois 52,38p-95,30p. La société d'intelligence artificielle Graphcore a été achetée par la société d'investissement SoftBank Group, basée à Tokyo, dans le cadre de sa dernière initiative visant à tirer profit de la technologie de nouvelle génération. Chrysalis Investments s'attend à recevoir environ 56 millions d'USD de la vente de sa participation dans Graphcore. "Le conseiller en investissement a clairement indiqué qu'il s'agissait de l'une des positions les plus risquées du portefeuille : une position qui permettait de miser sur l'essor du marché de l'IA, à l'époque naissant, mais où la protection contre les pertes de la position de la société dans la structure du capital offrait un moyen de compenser ce risque", explique Chrysalis.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

DFS Furniture PLC, baisse de 3,5% à 110,75p, fourchette de 12 mois 95,00p-154,80p. Le détaillant de meubles de salon nomme Bruce Marsh directeur non exécutif indépendant, à partir du 1er août. Marsh est le directeur financier du détaillant d'électronique Currys PLC, avant de travailler pour la chaîne de supermarchés Tesco PLC et le détaillant de bricolage Kingfisher PLC. "Sa grande expérience de la vente au détail en tant que directeur financier de Currys PLC est directement liée à la stratégie de DFS", commente Steve Johnson, président de DFS. "Sa vaste expérience de la direction d'équipes financières, du maintien de contrôles financiers solides et de l'amélioration de la planification et de la performance pour les détaillants de produits à forte valeur ajoutée apportera une expérience et une vision précieuses au conseil d'administration.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.