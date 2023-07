(Alliance News) - Chrysalis Investments Ltd a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté pour le deuxième trimestre consécutif et que son portefeuille était "robuste" malgré un environnement difficile.

Le trust basé à Londres, qui investit dans des startups technologiques et financières telles que Starling Bank et Klarna Bank AB, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action était de 136,86 pence au 30 juin. Ce chiffre est en hausse par rapport à 130,02 pence au 31 mars et à 128,26 pence au 31 décembre.

Les actions de Chrysalis étaient en hausse de 1,7 % à 75,23 pence à Londres vers midi lundi.

"Il est agréable de voir la valeur nette d'inventaire augmenter pour un deuxième trimestre consécutif. De nombreuses sociétés cotées en bourse ont connu une hausse importante depuis le début de l'année, ce qui commence à se refléter dans les valorisations de notre portefeuille", ont commenté Richard Watts et Nick Williamson, co-gestionnaires de portefeuille.

Chrysalis a déclaré que son portefeuille continuait d'afficher une dynamique de croissance "forte" et qu'elle se concentrait toujours sur l'atteinte de la rentabilité. Elle a déclaré que 85% du portefeuille est actuellement rentable ou financé pour anticiper la rentabilité.

En particulier, elle a déclaré que wefox Insurance AG était "en avance sur les prévisions" après un premier semestre solide, tandis que Starling a montré des progrès "impressionnants" avec des revenus qui ont plus que doublé au cours de l'exercice 2023 pour atteindre 452,8 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente.

Watts and Williamson a déclaré : "Nous avons continué à soutenir et à travailler avec les entreprises de notre portefeuille, et nous sortons de la période avec un portefeuille qui est généralement robuste dans un contexte économique difficile, et qui est en grande partie bien financé".

Pour ce qui est de l'avenir, Chrysalis a déclaré que le climat s'améliore pour les entreprises qui cherchent à faire des introductions en bourse. En outre, ses propres sociétés "sont largement bien positionnées, ayant géré de manière proactive leur base de coûts et levé les fonds nécessaires pour s'assurer qu'elles peuvent continuer à croître fortement et/ou à atteindre la rentabilité".

Watts and Williamson a déclaré que Chrysalis possède plusieurs actifs qui "devraient faire d'excellents candidats à l'introduction en bourse en temps voulu".

