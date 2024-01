(Alliance News) - Chrysalis Investments Ltd a déclaré que la valeur de ses actifs nets a baissé au cours de son dernier exercice financier, bien que son portefeuille "bien financé" ait généré une "forte croissance des revenus".

Le trust basé à Londres, qui soutient les sociétés privées britanniques et européennes ayant un potentiel de croissance à long terme, a déclaré que la valeur nette des actifs au 30 septembre était de 134,65 pence par action, en baisse de 8,9% par rapport aux 147,79 pence à la même période l'année précédente.

Les actions de Chrysalis ont augmenté de 4,0 % à 81,65 pence lundi matin à Londres.

Le trust a déclaré que près de 40 % de la baisse de la valeur liquidative était due aux différences de change et aux coûts non liés aux actifs. Cependant, elle est également due à des baisses dans les évaluations des entreprises investies Sorted Group Ltd, Deep Instinct, Smart Pension Ltd et Graphcore Ltd.

L'actif net de Chrysalis s'élève à 801 millions de livres sterling, soit une baisse de 9,0 % par rapport aux 880 millions de livres sterling.

Chrysalis a également noté qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre, elle a entièrement cédé sa position dans Revolution Beauty Ltd pour 5,2 millions de livres sterling et dans Wise PLC pour 10,3 millions de livres sterling. Elle a également augmenté sa position dans Starling Bank Ltd pour un montant de 20,1 millions de livres sterling, "reflétant l'optimisme quant aux perspectives de Starling et à sa capacité à générer de la valeur future pour les actionnaires".

La fiducie a poursuivi : "Le portefeuille est bien financé, la majorité d'entre eux étant soit rentables, soit financés pour être rentables, et a généré une forte croissance des revenus d'environ 48 % au cours de la période.

"Chrysalis disposera de suffisamment de liquidités pour continuer à soutenir le portefeuille et à financer la société dans un avenir prévisible.

Les gestionnaires d'investissement de la fiducie ont quant à eux déclaré qu'ils étaient encouragés par "la récente vigueur des marchés" et que le contexte plus optimiste devrait accroître les possibilités de sortie pour les investissements de Chrysalis.

"Au cours d'une période de changements économiques et politiques importants, la valeur nette d'inventaire a connu une baisse relativement modeste", a commenté le président Andrew Haining. "Au cours de cette période, notre portefeuille passionnant d'entreprises technologiques à forte croissance a connu une série d'activités positives qui, selon nous, les placent en bonne position pour bénéficier d'une reprise des marchés, que nous prévoyons pour 2024."

