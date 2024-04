Chubb Limited est une société holding basée en Suisse. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit une gamme de produits et de services d'assurance et de réassurance à des clients du monde entier. Ses secteurs d'activité comprennent l'assurance commerciale des biens et des risques divers en Amérique du Nord, l'assurance personnelle des biens et des risques divers en Amérique du Nord, l'assurance agricole en Amérique du Nord, l'assurance générale à l'étranger, la réassurance mondiale et l'assurance vie. Elle propose des produits d'assurance commerciale et des services, tels que des programmes de gestion des risques, de contrôle des pertes, d'ingénierie et de gestion des sinistres complexes. Elle fournit des produits d'assurance spécialisés dans des domaines tels que l'aviation et l'énergie. Elle offre également une couverture d'assurance pour les particuliers, y compris les propriétaires, l'automobile, les objets de valeur, la responsabilité civile parapluie et les produits de navigation de plaisance. En outre, elle fournit des assurances accidents personnelles, des assurances santé complémentaires et des assurances vie à des particuliers dans certains pays.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes