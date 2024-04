Les compagnies d'électricité japonaises sont préoccupées par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, car toute perturbation de l'approvisionnement dans la région aura un impact important sur l'approvisionnement en carburant et sur les prix, a déclaré un groupe industriel vendredi.

Kingo Hayashi, président de la fédération japonaise des compagnies d'électricité et président de Chubu Electric Power Co Inc, a déclaré aux journalistes que si le transport dans le détroit d'Ormuz était perturbé, cela aurait un impact significatif sur le volume et le prix de l'approvisionnement en carburant. (Reportage de Yuka Obayashi à Tokyo ; Rédaction de Jacqueline Wong)