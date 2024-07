Chugai Pharmaceutical Co. Ltd est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments destinés essentiellement au traitement des cancers (40,8% du CA), des maladies des os et des articulations (18,4%) et des maladies rénales (5,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (74,3%), Suisse (22,8%) et autres (2,9%).

Secteur Produits pharmaceutiques