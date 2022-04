Astrazeneca: bénéfice lesté de charges exceptionnelles

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 172 Mrd 8 959 M 8 514 M Résultat net 2022 334 Mrd 2 554 M 2 427 M Tréso. nette 2022 590 Mrd 4 509 M 4 285 M PER 2022 19,2x Rendement 2022 2,01% Capitalisation 6 418 Mrd 49 078 M 46 639 M VE / CA 2022 4,97x VE / CA 2023 5,54x Nbr Employés 7 664 Flottant 37,8% Graphique CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 3 903,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 689,23 JPY Ecart / Objectif Moyen 20,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tatsuro Kosaka Manager-Pharmaceutical Business Strategy Office Osamu Okuda Manager-Life Cycle Management II Itagaki Toshiaki CFO, Manager-Information Technology & Accounting Hisafumi Okabe Senior Executive Officer & Head-Research Junichi Nezu Executive Officer, GM-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD 4.50% 49 078 JOHNSON & JOHNSON 7.24% 482 429 ROCHE HOLDING AG -4.62% 301 557 PFIZER, INC. -14.46% 284 035 ABBVIE INC. 15.44% 276 088 ELI LILLY AND COMPANY 7.62% 268 241