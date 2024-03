Chunghwa Telecom Co Ltd est une société basée à Taiwan dont l'activité principale est la fourniture de services de télécommunications. La société offre des services de communications fixes domestiques, de communications mobiles, d'Internet et de communications fixes internationales. La société fournit des services de communications fixes domestiques pour le marché national, y compris des réseaux téléphoniques intelligents locaux et longue distance. Des services de location de circuits domestiques, y compris des services de ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL), des services de génération optique. Services Internet et à valeur ajoutée, y compris les fournisseurs de services Internet (ISP), les services à valeur ajoutée. Services de multimédia à la demande (MOD) et de télévision sur protocole Internet (IPTV), services de communication fixe internationaux. La société fournit des services d'intégration de la clientèle d'entreprise, des services à la clientèle d'entreprise mobile, des services à la clientèle d'entreprise de données, entre autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications