Churchill China constate une certaine opposition à la réélection du directeur non exécutif

Churchill China PLC - fabricant de produits céramiques basé à Stoke-on-Trent, en Angleterre - déclare que la motion visant à réélire le directeur non exécutif Brendan Hynes a été adoptée lors de l'assemblée générale annuelle, bien que l'entreprise note un "vote significatif contre" la résolution étant donné qu'il "a maintenant servi dix mois en plus de neuf ans". "Le conseil d'administration s'engagera auprès des actionnaires qui ont voté contre afin d'entendre leurs points de vue et d'articuler le contexte du maintien du rôle de M. Hynes. "Cette décision est principalement due aux retards dans la succession du conseil d'administration causés par la pandémie, au nombre de changements récents au sein du conseil d'administration qui en ont résulté et à la nécessité d'assurer la continuité de la présidence du comité d'audit pendant qu'un nouveau directeur financier est intronisé", explique Churchill China.

Cours actuel de l'action : 1 440,00 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,1

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

