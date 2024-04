Churchill China plc est un fabricant britannique de céramique de qualité. La principale activité de la société concerne le marché de l'hôtellerie et de la restauration dans le monde entier, fournissant de la vaisselle et d'autres produits à un certain nombre de secteurs. Elle compte parmi ses clients des pubs, des chaînes de restaurants et d'hôtels, des salles de sport et de conférence, des établissements de santé et d'enseignement, ainsi que des traiteurs. Elle fabrique et fournit également des produits vendus par l'intermédiaire de clients détaillants pour l'usage domestique, là encore sur de nombreux marchés à travers le monde. La société opère à travers deux segments : La céramique et les matériaux. Le segment Céramique se consacre à la vente de vaisselle en céramique et d'articles complémentaires. Le segment des matériaux se consacre à la vente de matériaux pour la production de céramiques, principalement pour l'industrie des arts de la table. Les filiales de la société comprennent Churchill China (UK) Limited, Furlong Mills Ltd, Churchill China, Inc, Churchill Ceramica Iberia, S.L. et Churchill China RM S.R.L.