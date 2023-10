Churchill Downs Incorporated est une société de courses, de paris en ligne et de jeux, dont l'événement phare est le Kentucky Derby. La société possède et exploite 13 sites de divertissement de courses historiques et en direct dans trois États, 12 casinos dans 10 États et 10 paris sportifs de détail. Elle exploite également une plateforme de paris en ligne sur les courses de chevaux aux États-Unis. Ses segments comprennent Live and Historical Racing, TwinSpires et Gaming. Le segment Live and Historical Racing comprend les courses de pari mutuel en direct et historiques à l'hippodrome Churchill Downs et à ses propriétés de courses historiques dans le Kentucky, la Virginie et le New Hampshire. Le segment TwinSpires comprend les activités TwinSpires Horse Racing, TwinSpires Sports and Casino et United Tote. Il fournit également de la technologie pour soutenir les activités historiques de courses de chevaux dans le Kentucky, le Wyoming et le New Hampshire. Le segment Gaming s'occupe des propriétés des casinos et des hippodromes associés.

Secteur Casinos et jeux