Churchill Downs Incorporated nomme Ben Murr au poste de président de Twinspires et des jeux en ligne

Churchill Downs Incorporated a annoncé que Ben Murr a été nommé président de TwinSpires et des jeux en ligne. À ce titre, il sera responsable de la stratégie globale et des opérations de ces entreprises. Murr apporte à ce poste 24 ans d'expérience en matière de leadership. Au cours de ses 14 années passées chez CDI, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de président de United Tote, de premier vice-président et de directeur de la technologie et, plus récemment, de président par intérim de TwinSpires et Online Gaming. Avant de rejoindre CDI, Murr a occupé des postes de direction dans le domaine des technologies de l'information chez General Electric. Il est titulaire d'une licence en économie et d'un master en administration des affaires de l'université Bellarmine. Murr restera vice-président senior de CDI en plus de ses responsabilités de président de TwinSpires et Online Gaming. La promotion de Murr prend effet immédiatement. La société s'empressera de pourvoir le poste de premier vice-président et directeur de la technologie.