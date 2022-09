Ford et GM améliorent leurs machines à profit pour les pick-up lourds

Le problème : comment moderniser les plus gros pick-up à combustion pour maintenir la demande forte et les profits, sans surinvestir à un moment où les constructeurs automobiles doivent dépenser pour développer des véhicules électriques et des usines de batteries.

Chez Ford, bon nombre des nouveautés du nouveau Super Duty ont trait à la connectivité et aux logiciels de productivité commerciale qui, espère Ford, généreront des revenus pendant la durée de vie du véhicule. Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a souligné l'importance des fonctionnalités axées sur les logiciels et embauche davantage de cadres ayant une expérience du commerce numérique.

Ford installera des modems 5G dans les camions Super Duty modèle 2023 pour permettre la mise en place de services tels que la surveillance du comportement du conducteur et les systèmes de paperasserie numérique pour les opérateurs de flotte. Les tableaux de bord ont été reprogrammés pour faciliter la tâche des entreprises qui installent des équipements spécialisés, comme des bras de levage, afin de connecter les commandes de leurs engins aux écrans du camion. Des balances embarquées mesureront les charges utiles et les nouveaux Super Duties disposeront de plus de prises de courant.

La Super Duty, les camionnettes pour service intensif Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD de General Motors Co et les versions pour service intensif de la camionnette Ram de Stellantis NV font partie des véhicules les plus rentables vendus aujourd'hui par les trois constructeurs automobiles de Détroit, ou par tout autre rival.

Ford a déclaré que la franchise Super Duty génère "plus de revenus que de nombreuses entreprises Fortune 500, dont Southwest Airlines, Marriott International ou Nordstrom". Southwest a déclaré 15,8 milliards de dollars de revenus pour 2021.

Propulsés par de gros moteurs diesel ou à essence, les prix des Super Duty commencent à 41 240 $, mais peuvent aller jusqu'à plus de 100 000 $ pour un modèle entièrement chargé.

Les pick-up lourds tels que le Super Duty et le Silverado HD font un sale boulot dans les champs de pétrole et sur les chantiers de construction. Mais beaucoup d'entre eux sont vendus à des particuliers qui les utilisent pour tracter de grandes remorques et qui veulent les mêmes caractéristiques de connectivité et de confort qu'ils attendent d'un SUV de luxe.

Pour l'instant, les groupes motopropulseurs électriques à batterie ne peuvent pas offrir la même capacité de remorquage et la même autonomie pour les pick-up lourds que les moteurs à combustion. Ford et GM améliorent tous deux les moteurs et les transmissions existants, mais n'investissent pas ce qu'il faudrait pour développer de nouveaux groupes motopropulseurs à partir de zéro.

Ford a dévoilé mardi la dernière génération de la Super Duty à l'hippodrome de Churchill Downs à Louisville, Kentucky, non loin de l'usine où sont construits la plupart des camions Super Duty.

Ford a déclaré mardi qu'elle dépensera 700 millions de dollars pour moderniser l'usine de camions du Kentucky, et prévoit d'embaucher 500 autres travailleurs à l'usine pour soutenir la production de Super Duty.

Un jour avant le dévoilement de la Super Duty de Ford, Chevrolet a présenté une liste d'améliorations à sa gamme de pick-up lourds Silverado HD, qui suit la Super Duty dans les ventes.

Chevrolet a déclaré qu'elle ne proposera désormais qu'une transmission Allison à 10 vitesses sur ses camions lourds Silverado. La puissance et le couple du moteur diesel 6,6 litres ont été augmentés, et certains modèles ont reçu des intérieurs améliorés avec des écrans plus grands.