Churchill Resources Inc. a annoncé la nomination de M. Malik Easah en tant qu'administrateur et de M. Bill Fisher en tant que président du conseil d'administration de la société. M. Easah est président exécutif d'Asante Gold Corporation, une société de production, d'exploration et de développement aurifère ayant des projets au Ghana, y compris ses mines d'or en exploitation Bibiani et Chirano qui produisent ensemble environ 250 000 onces par an, d'après les prévisions d'Asante. M. Easah a été l'un des fondateurs et directeur exécutif de Cardinal Resources Limited, où il a joué un rôle clé dans la découverte et le développement du projet aurifère Namdini, d'une valeur de sept millions d'onces, dans le nord du Ghana.

Cardinal Resources a été rachetée par Shandong Gold Company pour un montant d'environ 600 millions de dollars australiens. M. Easah a plus de quinze ans d'expérience en matière d'exploration, d'exploitation minière et de développement de projets et réside à Accra, au Ghana. M. Fisher P.Geo a obtenu son diplôme de géologue en 1979 et a fait ses preuves en matière de découverte et de développement, notamment en occupant un certain nombre de postes résidentiels en Afrique, en Australie, en Europe et au Canada.

Sous sa direction, Karmin Exploration a découvert les gisements de sulfures massifs polymétalliques d'Aripuanã au Brésil, actuellement développés par Nexa Resources. De 1997 à 2001, M. Fisher a été vice-président de l'exploration pour Boliden AB, une importante société minière et métallurgique européenne, où il était responsable de 35 projets dans 9 pays. De 2001 à 2008, M. Fisher a transformé GlobeStar Mining Corp.

d'une société d'exploration à une société minière émergente en République dominicaine, développant et finançant la mine de cuivre et d'or Cerro de Maimon jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Perilya pour 186 millions de dollars. M. Fisher était PDG de GoldQuest Mining Corporation lorsqu'elle a découvert le gisement d'or Romero, d'une valeur de 3 millions d'onces, en République dominicaine, dont il est actuellement le président. M. Fisher a été président d'Aurelian Resources, qui a été vendue à Kinross Gold pour 1,2 milliard de dollars après la découverte du gigantesque gisement d'or de Fruta del Norte en Équateur, actuellement exploité par Lundin Gold.

M. Fisher a récemment démissionné de son poste de président d'Horizonte Minerals, qui a découvert, acquis et développé les gisements de nickel de niveau 1 Araguaia et Vermelho au Brésil, où le projet est en cours de construction.