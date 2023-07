Chuy's Holdings, Inc. développe et exploite les restaurants Chuy's, un concept de restauration à service complet proposant un menu d'inspiration mexicaine et tex-mex. La société exploite environ 98 restaurants dans 17 États. Son menu comprend des enchiladas, des fajitas, des tacos, des burritos, des plats combinés et des salades complétés par une variété d'entrées et de desserts. Ses restaurants proposent également une variété de sauces maison, notamment les sauces Hatch Green Chile, Boom-Boom et Creamy Jalapeno. Son menu comprend le Baja Shrimp Tacos, le Tex-Mex Enchilada, le Elvis Presley Memorial Combo et le Comida Deluxe combination platter. La société permet également à ses clients de personnaliser leurs commandes. Elle propose également un bar à service complet dans tous ses restaurants, offrant à ses clients une variété de boissons, notamment ses margaritas "on-the-rocks" emblématiques, préparées avec du jus de citron vert pressé à la main, et le King's Punch, un cocktail à base de rhum préparé à la demande et secoué à la main, servi dans son shaker.

Secteur Restaurants et bars