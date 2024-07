Chuy's Holdings, Inc. possède et exploite des restaurants à service complet dans 16 États et sert une carte distincte de plats authentiques d'inspiration tex-mex, préparés à partir de produits finis. Il propose un menu pour le déjeuner et le dîner, qui comprend des enchiladas, des fajitas, des tacos, des burritos, des plats combinés et des salades, complétés par une variété d'entrées et de desserts. Chacun de ses restaurants propose également une variété de sauces maison, notamment les sauces Hatch Green Chile, Boom-Boom et Creamy Jalapeno, qui sont toutes fabriquées quotidiennement dans chaque restaurant. Ses offres alimentaires à durée limitée Chuy's Knock Out (CKO) durent six semaines, une fois par trimestre, et présentent trois nouveaux plats au menu. Il propose également un bar à service complet dans tous ses restaurants, offrant à ses clients une variété de boissons, avec une sélection de cocktails spécialisés, y compris ses margaritas à base de jus de citron vert frais et pressé à la main, et le King's Punch, un cocktail à base de rhum préparé à la demande et secoué à la main, servi dans son shaker.

Secteur Restaurants et bars