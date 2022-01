CHW Acquisition serait en pourparlers avec Wag Labs.

Wag Labs, Inc. est en pourparlers pour entrer en bourse par le biais d'une fusion avec CHW Acquisition Corporation (NasdaqCM:CHWA), selon des personnes ayant connaissance de l'affaire. La société d'acquisition spécialisée est en pourparlers pour lever des fonds dans le cadre d'un investissement privé dans le capital public, ou PIPE, afin de soutenir la transaction avec Wag. L'entité combinée devrait avoir une valeur d'entreprise d'environ 350 millions de dollars, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d'être nommées pour des raisons de confidentialité. La valeur de la transaction est basée sur un multiple des revenus prévus d'environ 42 millions de dollars en 2022 et 71 millions de dollars en 2023. Les conditions ne sont pas finalisées et il est possible que les négociations échouent.