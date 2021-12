CI Financial : Earnings Document

de la pandémie de coronavirus, l'évolution de la réglementation gouvernementale ou de la législation fiscale, la concurrence, les progrès technologiques et d'autres facteurs décrits ou dont il est question dans les documents de présentation de l'information financière de CI déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes.

SURVOL

CI est une société de gestion d'actifs et de patrimoine diversifiée exerçant des activités au Canada, aux États-Unis et en Australie. Les principales activités de CI comprennent la gestion, la commercialisation, la distribution et l'administration de produits de placement pour le compte d'investisseurs canadiens. CI offre également des services de conseils financiers et des services de planification fiscale, successorale et patrimoniale ainsi que des services de planification de la retraite par l'intermédiaire d'Assante, de CIPC, de CI Direct Investing et d'Aligned au Canada, et de Barrett, BDF, Bowling, Brightworth, Cabana, Congress, Doyle, Dowling

Yahnke, One Capital, Portala, Radnor, Roosevelt, RGT, SBH, Stavis & Cohen et Surevest aux États-Unis. De plus, CI mène des activités de gestion d'actifs en Australie par l'intermédiaire de sa filiale GSFM. Les produits de CI sont principalement distribués par l'entremise de courtiers, de planificateurs financiers indépendants et de conseillers en assurance, y compris les conseillers financiers de GCA, de GFA et d'Aligned. CI exerce ses activités dans deux secteurs : la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine.

Le secteur de la gestion d'actifs est la principale source des produits de CI, lesquels sont essentiellement tirés des honoraires provenant de la gestion de fonds de placement et d'autres produits de placement productifs d'honoraires. CI fait appel aux services d'équipes internes et de gestionnaires de placements externes pour offrir des services de gestion de portefeuilles. Ces gestionnaires de placements font généralement carrière dans ce secteur depuis très longtemps et ont une longue expérience auprès de CI. L'équipe de gestionnaires de placements apporte une grande variété de styles et de secteurs d'expertise aux fonds et aux FNB de CI.

Le secteur de la gestion de patrimoine tire principalement ses produits des commissions et des honoraires réalisés sur la prestation de services de planification financière et de services-conseils (qui peuvent inclure des services de gestion de placement), ainsi que de la vente de fonds de placement et d'autres produits financiers.