CI Financial : Gestion mondiale d'actifs CI lance un nouveau FNB en dollars américains de la série couverte du Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui le lancement du FNB en dollars américains de la série couverte du Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro, qui s’ajoute à la gamme de fonds à deux catégories de Stratégies alternatives liquides CITM, offerts sous forme de FNB et de fonds communs de placement. Cette série est cotée aujourd’hui à la Toronto Stock Exchange (« TSX ») sous le symbole CMAG.U.

Le Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro cherche à générer des rendements absolus corrigés du risque par une exposition aux actions de croissance mondiales à moyen et long terme, tout en maintenant un esprit de préservation du capital.Le sous-conseiller de portefeuille est Munro Partners, une équipe d’investissement mondial expérimentée et accomplie, basée à Melbourne, en Australie.

GMA CI a adopté la structure de fonds à deux catégories, ce qui comprend à la fois des séries de fonds communs de placement et des séries de FNB pour certains fonds, dans le cadre d’une initiative continue visant à simplifier et à moderniser sa gamme de produits. Les avantages de la structure comprennent moins de dédoublement des fonds, des fonds plus importants avec de plus grandes économies d’échelle et des possibilités de diversification des portefeuilles, et d’accroître la constance des performances des fonds entre différentes structures de fonds ayant les mêmes mandats.

Vous trouverez de plus amples informations sur les Stratégies alternatives liquides CITM au www.ci.com/liquidalts.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présente sur Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 231 milliards $ en date du 31 décembre 2020.

L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs en placement et les fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

Ce communiqué est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.

