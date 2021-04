CI Financial : Gestion mondiale d'actifs CI et l'Empire Vie lancent les FPG Concentrique CI de l'Empire Vie, une nouvelle gamme de fonds distincts

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») et L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (« Empire Vie ») ont annoncé aujourd’hui le lancement des FPG Concentrique CI de l’Empire Vie (« FPG Concentrique »). Établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie, les contrats de fonds distincts FPG Concentrique conjuguent la diversification, la gestion du risque et le potentiel de croissance des fonds communs gérés activement à la sécurité des garanties d’assurance.

« Dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt et d’incertitude sur les marchés, les investisseurs ont besoin de stratégies de planification fiscale et successorale qui leur permettront de réaliser des rendements raisonnables tout en maitrisant le risque, explique Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution de GMA CI. Nous croyons que l’attrait des FPG Concentrique réside en leur simplicité, leur souplesse, leur degré de protection supplémentaire et leur potentiel de croissance. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec GMA CI afin d’offrir aux investisseurs canadiens de nouvelles options pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à planifier leur patrimoine, affirme Steve Pong, vice-président principal, Marchés individuels à l’Empire Vie. GMA CI partage notre conviction que les conseillers jouent un rôle essentiel lorsqu’il s’agit d’aider les clients à atteindre la sécurité financière. Les FPG Concentrique représentent une option de placement attrayante pour les conseillers et leurs clients. »

Les fonds distincts offerts aux termes des contrats FPG Concentrique investissent dans des fonds sous‑jacents gérés par GMA CI. Le vaste choix de mandats de FPG Concentrique reflète les capacités de placement étendues de GMA CI. Avec 22 options de fonds distincts, soit 15 options de fonds individuels et 7 solutions gérées tout-en-un, les FPG Concentrique offrent aux investisseurs une variété de styles de gestion et de diversification géographique selon la répartition de l’actif recherchée, allant de 100 % en actions à 100 % en titres à revenu fixe.

La structure des fonds distincts facilite la planification successorale tout en offrant la possibilité de préserver le capital et d’éviter les frais d’homologation connexes. Les contrats de fonds distincts procurent des garanties sur les prestations à l’échéance et au décès. La prestation à l’échéance correspond à 75 % des dépôts (réduits proportionnellement en fonction des retraits) et la date d’échéance survient le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier aura 100 ans. Si le titulaire du contrat décède avant la date d’échéance, le bénéficiaire recevra une prestation de décès correspondant à 75 % ou à 100 % de tous les dépôts (réduits proportionnellement en fonction des retraits), selon la garantie sur la prestation au décès sélectionnée. Tous les FPG Concentrique sont admissibles aux comptes non enregistrés et aux comptes enregistrés, y compris aux comptes d’épargne libres d’impôt.

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le www.ci.com/concentrique.

Au sujet de l’Empire Vie

L’Empire Vie, une filiale d’E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. La mission de la société est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. Le 31 décembre 2020, le total des actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 18,8 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus d’information.

Au sujet de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présente sur Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 236,5 milliards $ CA en date du 28 février 2021.

Aucune offre n’est faite par cette documentation. Ce communiqué est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter un changement à leur stratégie de placement.

Gestion mondiale d’actifs CI est une dénomination sociale enregistrée de Placements CI.

CONCENTRIQUE est une marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. EMPIRE VIE et le logo de l’Empire Vie sont des marques déposées de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Certains noms, mots, phrases, graphiques ou images pourraient constituer des raisons sociales, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Placements CI inc. qui sont utilisées avec permission.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et les aperçus des fonds avant d’investir.

