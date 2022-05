Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements de cote de risque pour trois FNB

Aujourd’hui, Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé des changements de cote de risque pour certains FNB CI WisdomTree, comme suit :

Les changements dans la cote de risque sont en vigueur immédiatement et sont basés sur la méthodologie de classification du risque mandatée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement, y compris les FNB. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois par an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif. Ces modifications découlent d’une vérification annuelle et ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des fonds.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 354,6 milliards de dollars d’actifs au 30 avril 2022.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Gestion mondiale d’actifs CI détient une licence de WisdomTree Investments, Inc. pour se servir de certains indices (les « indices WisdomTree ») et marques de WisdomTree.

« WisdomTree® » et « Variably Hedged® » sont des marques déposées de WisdomTree Investments, Inc. et WisdomTree Investments, Inc. a des demandes de brevet en instance sur la méthodologie et le fonctionnement de ses indices. Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI, le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI et le FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI ne sont pas commandités, approuvés, vendus ou promus par WisdomTree Investments, Inc., ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, et n’assume aucune responsabilité concernant l’opportunité, la légalité (y compris l’exactitude ou l’adéquation des descriptions et des divulgations relatives au fonds) ou l’opportunité d’investir ou d’acheter des titres ou d’autres instruments financiers ou des produits en général, ou des fonds en particulier (y compris, sans limitation, l’incapacité des fonds à atteindre leurs objectifs d’investissement) ou concernant l’utilisation de toute donnée qui y figure.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

