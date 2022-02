Gestion mondiale d'actifs CI annonce une baisse des frais de gestion et le lancement d'une série de fonds négocié en bourse pour le Fonds de revenu à taux variable CI

Le fonds est le chef de file de sa catégorie en matière de coût et de rendement

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui une réduction importante des frais de gestion du Fonds de revenu à taux variable CI (le « Fonds ») à haut rendement ainsi que des projets de lancement d’une série de fonds négocié en bourse (FNB) du Fonds, deux initiatives opportunes conçues pour aider les Canadiens à gérer les risques d’investissement liés à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt.

À compter d’aujourd’hui, les frais de gestion maximaux des séries F et A du Fonds ont été réduits de 40 points de base pour passer à des frais fixes de 0,35 % et 0,85 %, respectivement. GMA CI estime que ce changement fera en sorte que le Fonds de revenu à taux variable CI aura les frais de gestion de la série F les plus bas de la catégorie.

Le Fonds a enregistré des rendements exceptionnels, se classant en tête de sa catégorie depuis sa création le 1er juin 2017 jusqu’au 31 janvier 2022. En outre, il est coté cinq étoiles par Morningstar Canada et a reçu le prix FundGrade A+® en 20211.

GMA CI a déposé une modification du prospectus afin d’offrir des parts de la série FNB en $ CA du Fonds, dont la négociation devrait commencer à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 19 avril 2022 ou vers cette date sous le symbole CFRT, sous réserve de l’approbation de la TSX. Les parts de la série FNB en $ CA auront des frais de gestion de 0,35 %.

« Cette combinaison de rendement et de coût inférieur fait du Fonds de revenu à taux variable CI un choix incontournable pour les investisseurs dans l’environnement actuel », a déclaré Marc-André Lewis, chef de la gestion des investissements pour GMA CI.

« Les investissements à taux variable peuvent diversifier les portefeuilles à revenu fixe et contribuer à atténuer les répercussions de la hausse des taux d’intérêt. Les investisseurs du fonds profitent également de l’expertise approfondie de l’ensemble de l’équipe chargée des titres à revenu fixe de Gestion mondiale d’actifs CI, car nos gestionnaires de portefeuille gèrent activement les répartitions dans les catégories d’actifs et effectuent des vérifications nécessaires approfondies dans la sélection des titres individuels, ce qui est essentiel dans la gestion des titres à haut rendement. »

Le Fonds de revenu à taux variable CI est conçu pour fournir un flux de revenu régulier en investissant dans des titres de créance à taux variable à rendement élevé, tels que des obligations et des prêts, ainsi que les obligations à court terme à rendement élevé et de qualité supérieure et des actions privilégiées à taux variable. Étant donné que les taux d’intérêt payés par les prêts et les obligations à taux variable sont généralement révisés chaque trimestre, ces titres offrent une couverture contre la hausse des taux d’intérêt. En comparaison, les prix des titres à revenu fixe tels que les obligations d’État ont tendance à baisser lorsque les taux d’intérêt augmentent.

Les marchés financiers s’attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada augmentent toutes deux leurs taux directeurs environ six fois cette année, à compter du mois prochain, afin de contrer les taux d’inflation plus élevés.

Les frais de gestion de ces séries du Fonds de revenu à taux variable CI ont été modifiés comme suit :

Série du Fonds Frais de gestion

maximaux précédents Nouveaux frais de

gestion fixes Frais d’administration A 1,25 % 0,85 %* 0,17 % F 0,75 % 0,35 %* 0,17 % P 0,75 % 0,35 % 0,17 % E 1,20 % 0,85 % 0,15 % EF 0,70 % 0,35 % 0,15 % O 0,70 % 0,35 % 0,15 % Série FNB en $ CA (nouvelle) - 0,35 % 0,17 %

* Dans le cadre du nouveau modèle de frais fixes, les réductions/distributions des frais de gestion et d’administration CI Prestige ne sont plus applicables.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 384,1 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2021.

1) Rendement et classements

1 an 3 ans Depuis la création

(1er juin 2017) Fonds de revenu à taux variable CI (série F) 5,3 % 5,1 % 4,0 % Cote Morningstar (globalement : 5 étoiles) S.O. 5 étoiles S.O. Rang du fonds de la catégorie N° 2 N° 1 N° 1 Nombre de fonds par catégorie 95 89 77

La catégorie est celle des prêts à taux variable; source : Morningstar Research Inc. au 31 janvier 2022. Le classement des fonds de la catégorie exclut les fonds de catégorie virtuelle de la série USD et représente le rang de rendement absolu par rapport aux pairs de la catégorie. Le fait d’être classé comme le meilleur fonds signifie qu’aucun autre fonds ne l’a dépassé du point de vue du rendement absolu au cours de la période de suivi.

™ 2022 Morningstar et la cote Morningstar sont des marques de commerce enregistrées de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

© 2022 Morningstar Research Inc., tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs.

Le classement absolu par quartile de Morningstar est établi en triant les fonds en fonction de leur rendement par rapport aux fonds communs de placement du même groupe de pairs. Il varie de 1 à 4 pour toutes les périodes couvertes et peut changer tous les mois. La première tranche de 25 % des fonds de chaque catégorie au chapitre du rendement se classent dans le premier quartile, les prochaines tranches de 25 % des fonds se classent dans le deuxième quartile, etc.

Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 31 janvier 2022 et peuvent changer tous les mois. Les cotes sont calculées en fonction des rendements de 3, 5 et 10 ans d’un fonds, mesurés contre le rendement des bons du Trésor à 91 jours et de fonds semblables. Pour chaque période de temps, les fonds figurant dans la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie reçoivent une cote de 5 étoiles. Le classement global correspond à la moyenne pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour obtenir plus de détails, consultez www.morningstar.ca.

Fonds de revenu à taux variable CI a reçu un prix FundGrade A+ pour l’année 2021 dans la catégorie des prêts à taux variable du CIFSC, qui comprenait 57 fonds. La période utilisée pour le calcul du prix était du 31-01-2018 au 31-12-2021.

L’appellation FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement corrigé du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat de chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors pondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissible à la distinction FundGrade, un fonds doit avoir obtenu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’émission avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Les déclarations prospectives ne contiennent pas des données historiques, mais elles reflètent plutôt les attentes de GMA CI concernant les résultats ou les événements futurs et sont basées sur les informations dont ils disposent actuellement. Certains facteurs et certaines hypothèses importants seront pris en compte dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont visées par ces avertissements. GMA CI croit que les attentes qui sont reflétées dans les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables; cependant, GMA CI ne peut donner aucune garantie que les résultats ou l’évolution réels se réaliseront. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient causer une divergence importante entre les résultats ou l’évolution réels et les attentes actuelles. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. En outre, une déclaration prospective n’est valable que pour la date à laquelle elle est faite. GMA CI n’est nullement tenue de fournir des mises à jour publiques de ces déclarations prospectives ou de tenir compte de nouvelles informations ou de la survenance d’un événement ou de circonstances futurs, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne les y oblige. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2022. Tous droits réservés.

