Communiqué officiel de CI FINANCIAL CORP.

Le FNB indiciel momentum amélioré américain CI et le FNB indiciel valeur améliorée américain CI commencent à se négocier aujourd’hui

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce le lancement de deux FNB d’actions américaines. Le FNB indiciel momentum amélioré américain CI et le FNB indiciel valeur améliorée américain CI ont clôturé leur offre initiale de parts négociées en bourse et commencent à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous les symboles suivants :

FNB Symbole FNB indiciel momentum amélioré américain CI (parts ordinaires couvertes) CMOM FNB indiciel momentum amélioré américain CI (parts ordinaires non couvertes) CMOM.B FNB indiciel valeur améliorée américain CI (parts ordinaires couvertes) CVLU FNB indiciel valeur améliorée américain CI (parts ordinaires non couvertes) CVLU.B

« Le momentum et la valeur sont deux styles d’investissement populaires et éprouvés. Ces FNB offrent une exposition ciblée basée sur des facteurs aux actions américaines avec un fort élan ou des caractéristiques de valeur, permettant aux investisseurs d’améliorer la diversification du style dans leurs portefeuilles », a déclaré Jennifer Sinopoli, vice-présidente directrice et cheffe de la distribution pour GMA CI.

« Nos FNB se distinguent par de faibles frais de gestion de 0,30 % et une approche fraîche et réfléchie de la construction des indices sous-jacents. Ces indices sont conçus pour obtenir de meilleurs rendements à long terme, ajustés au risque par rapport à d’autres méthodologies axées sur l’élan et la valeur. »

CMOM et CVLU ciblent le momentum et les facteurs de valeur à l’aide d’indices nouvellement développés par VettaFi, LLC.

« Ces FNB s’ajoutent à notre vaste gamme de FNB à l’aide de stratégies basées sur les facteurs ou sur le bêta intelligent, qui offrent le potentiel de sur-performance en se concentrant sur des facteurs de rendement spécifiques », a déclaré Mme Sinopoli. « Ces lancements s’appuient sur une année 2023 réussie, au cours de laquelle les actifs des FNB de GMA CI ont dépassé l’étape de 20 milliards de dollars. Nous avons prévu plusieurs autres initiatives passionnantes pour cette année afin de poursuivre la modernisation de notre gamme de FNB et de fonds communs de placement, qui est déjà l’une des plus diversifiées et des plus complètes du secteur. »

GMA CI est le cinquième plus grand fournisseur de FNB au Canada, avec environ 21 milliards de dollars d’actifs FNB sous gestion (au 31 décembre 2023). La gamme de FNB de GMA CI comprend 88 FNB et comprend des mandats bêta, bêta intelligent, répartition d’actifs, volatilité gérée, gestion active, alternatives liquides, actifs numériques, appels couverts, gestion de liquidités, ESG et d’autres mandats thématiques.

Le FNB indiciel momentum amélioré américain CI vise à suivre, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de participation américains sur la base du rendement pondéré en fonction du temps et ajusté au risque au cours des périodes de mesure spécifiées qui présentent des caractéristiques de meilleure qualité, déduction faite des frais. Actuellement, les parts ordinaires couvertes de la CMOM cherchent à suivre l’indice de momentum amélioré américain VettaFi (couvert en $ CA) ou tout successeur de celui-ci; et les parts ordinaires non couvertes cherchent à suivre l’indice de momentum amélioré américain VettaFi ou tout successeur de celui-ci.

L’indice de momentum amélioré américain VettaFi utilise une méthodologie basée sur des règles qui vérifie systématiquement les actions américaines à grande capitalisation affichant principalement une dynamique des prix et des bénéfices ainsi que des mesures de la qualité. L’ajout de critères de qualité est conçu pour réduire la volatilité généralement associée au style d’investissement de momentum. Le FNB sera rééquilibré tous les trimestres et a une cote de risque moyenne.

Le FNB indiciel valeur améliorée américain CI vise à suivre, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de participation américains à forte et moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. Actuellement, les parts ordinaires couvertes de CVLU cherchent à suivre l’indice de valeur amélioré américain VettaFi (couvert en $ CA) ou tout successeur de celui-ci; et les parts ordinaires non couvertes cherchent à suivre l’indice de valeur amélioré américain VettaFi ou tout successeur de celui-ci.

L’indice de valeur amélioré américain VettaFi utilise une méthodologie basée sur des règles qui vérifie systématiquement les actions américaines à forte et moyenne capitalisation qui présentent de solides mesures de valeur relative basées sur les ratios actuels et prospectifs, y compris le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/ventes, le rendement en dividendes et le rendement des flux de trésorerie disponibles (prévision seulement). Le FNB sera rééquilibré deux fois par an et a une cote de risque moyenne.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 438,0 milliards de dollars d’actifs au 30 novembre 2023.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Les rendements d’un indice ne représentent pas les rendements des FNB. On ne peut investir directement dans un indice. Le rendement du FNB devrait être inférieur à celui d’un indice.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Alerian, VettaFi et les indices sont des marques de service de VettaFi LLC (« VettaFi ») et ont été utilisés sous licence par Gestion mondiale d’actifs CI. Les indices ne sont pas émis, commandités, approuvés, vendus ou promus par VettaFi ou ses sociétés affiliées. VettaFi ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux acheteurs ou aux propriétaires des indices ou à tout membre du public concernant l’opportunité d’investir dans des titres en général ou dans les indices en particulier ou la capacité des indices à suivre la performance générale du marché. La seule relation de VettaFi avec les indices est la licence des marques de service et des indices, qui sont déterminés, composés et calculés par VettaFi sans égard à Gestion mondiale d’actifs CI ou aux indices. VettaFi n’est pas responsable et n’a pas participé à la détermination du calendrier, des prix ou des quantités des indices émis par la Gestion mondiale d’actifs CI. VettaFi n’a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l’émission, l’administration, la commercialisation ou la négociation des indices.

Les fonds négociés en bourse CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2024. Tous droits réservés.

