Le TSX termine en baisse en raison du recul des valeurs liées aux matières premières

Le principal indice boursier canadien a chuté jeudi, la baisse des prix des matières premières ayant pesé sur les actions liées aux ressources et les investisseurs craignant qu'une longue période de taux d'intérêt élevés n'entraîne des problèmes dans l'économie mondiale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 81,70 points, soit 0,4 %, à 20 417,61 points, accentuant ainsi sa légère baisse depuis le début de la semaine.

"Les gens s'inquiètent de voir les taux d'intérêt rester élevés plus longtemps et, chaque jour, l'attention se porte de plus en plus sur les problèmes de l'immobilier commercial qui, à mon avis, commencent à affecter les investisseurs", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management.

"C'est presque comme si tout le monde attendait la prochaine baisse".

L'indice de référence américain, le S&P 500, a également clôturé en baisse, plombé par de nouvelles inquiétudes concernant la santé du secteur des banques régionales.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a chuté de 1,1 % alors que le pétrole s'est établi à 70,87 $ le baril, soit une baisse de 2,3 %.

Les prix de l'or et du cuivre ont également baissé, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 2,9 %.

CI Financial Corp a été un point positif. Ses actions ont bondi de 23,2 % après que le gestionnaire de fonds a vendu une participation minoritaire dans ses activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et qu'il a dépassé les estimations de revenus trimestriels.

"En temps utile, CI achetait des entreprises aux États-Unis et maintenant elle semble commencer à vendre certains de ses actifs non essentiels et à lever des capitaux, ce que le marché aime voir", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group.

Parmi les autres titres, Nutrien Ltd a chuté de 1,6 % après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices annuels. (Reportage de Fergal Smith à Toronto. Reportage complémentaire de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Alistair Bell)