CI Financial Corp. est une société mondiale diversifiée de gestion d'actifs et de patrimoine qui opère principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. La société est engagée dans la gestion et la distribution d'une gamme de produits et de services financiers, y compris la gestion de patrimoine, l'assurance et autres. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Gestion d'actifs, Gestion de patrimoine au Canada et Gestion de patrimoine aux États-Unis. Le secteur de la gestion d'actifs comprend CI Global Asset Management, qui exerce ses activités au Canada, et GSFM Pty Ltd, qui exerce ses activités en Australie. Le secteur de la gestion de patrimoine canadien comprend les activités de CI Assante Wealth Management, Aligned Capital Partners, CI Private Wealth, Northwood Family Office, CI Direct Investing et CI Investment Services. Le secteur américain de la gestion de patrimoine comprend Corient Private Wealth LLC, une société de gestion de patrimoine intégrée qui offre des solutions complètes à des clients très fortunés et fortunés dans l'ensemble des États-Unis.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds