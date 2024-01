CI Games SA, anciennement City Interactive SA, est une société basée en Pologne et active dans le secteur des jeux vidéo. Elle est spécialisée dans la production et la distribution de divers jeux pour ordinateurs et consoles. La société est un éditeur et représente également des producteurs étrangers. Le portefeuille de produits de la société comprend des jeux tels que des jeux de logique, d'aventure, de sport, de course automobile, de tir et de simulation, ainsi que des jeux pour femmes. La société opère par le biais de dix succursales situées dans le pays et à l'étranger. La Société exploite un certain nombre de filiales, notamment City Interactive Germany GmbH, City Interactive USA Inc, Business Area Sp z o o, entre autres. Le 2 septembre 2014, la Société a reçu l'approbation du ministère des Finances du Canada pour liquider la filiale de la Société, City Interactive Canada Inc.

Secteur Logiciels