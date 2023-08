CI&T Inc, est un fournisseur de services de stratégie, de conception et d'ingénierie logicielle aux entreprises et aux sociétés. La société propose des solutions de transformation numérique à ses clients. Son offre commence par répondre aux défis de ses clients et identifier les opportunités où les technologies numériques peuvent créer de la valeur (Stratégie), puis itérer avec des équipes multidisciplinaires pour créer des solutions (Conception) et enfin, mettre en œuvre ces produits et plateformes numériques à la vitesse et à l'échelle (Ingénierie). Elle opère dans environ huit pays. Sa plateforme propose des services aux professionnels de la stratégie, de la science des données, de la conception et de l'ingénierie. La société sert ses clients en organisant ses opérations de prestation en unités autonomes appelées Growth Units. Les Unités de croissance se concentrent sur les besoins des clients et permettent à la plateforme de services partagés centralisée de la Société d'assurer la stratégie de marque, la stratégie du capital humain et le soutien à l'apprentissage en entreprise.

Secteur Logiciels