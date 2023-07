CIB Marine Bancshares, Inc. (CIB Marine) est une société holding bancaire qui fournit une gamme complète de services bancaires et de services connexes par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, CIBM Bank (la Banque). Ses secteurs d'activité comprennent les prêts hypothécaires, les services bancaires et les services aux entreprises. La Banque offre une gamme complète de services bancaires traditionnels, y compris une gamme de produits de prêt, tels que des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction commerciale et résidentielle, des prêts garantis par le gouvernement, des prêts immobiliers résidentiels pour une à quatre familles, des prêts sur valeur domiciliaire, des prêts à la consommation et des lettres de crédit commerciales et de soutien ; des comptes de dépôt pour les consommateurs et les entreprises, y compris des dépôts d'épargne, des chèques et des dépôts à terme ; des services fiduciaires ; la gestion de trésorerie ; des accords de mise en pension et d'autres services bancaires traditionnels de proximité. La banque exploite environ 10 bureaux bancaires et huit bureaux de prêts hypothécaires dans l'Illinois, le Wisconsin et l'Indiana.

Secteur Banques