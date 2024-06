Cibox Inter@ctive est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique et accessoires) pour les trajets de 3 à 30 km. La société a développé ses marques propres (Scooty et yeep.me) et propose un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE). Cibox Inter@ctive offre également des produits électroniques de stockage (clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, graveurs DVD, etc.) et de téléphonie mobile. 84,7% du CA est réalisé en France.