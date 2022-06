Cibox Inter@ctive : Cibox créé son usine en France

Micro-mobilité électrique

Cibox crée son usine en France

2 juin 2022. Cibox, société française cotée sur Euronext Paris, installe son outil industriel à Revin sur la friche Porcher.

Le Conseil d'Administration, réuni le 2 juin 2022, a pris acte des engagements reçus de ses partenaires publics, et décide d'annoncer la création de son usine à Revin.

Les premières productions de vélos électriques sont prévues pour début 2024. Ce projet, qui s'élève à environ 20 millions d'euros, fait l'objet d'un soutien technique et financier de la part de l'État, de la Région Grand-Est, de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse et d'Ardennes Développement. Le site de 16000 m2 hébergera un outil de production moderne, intégré et automatisé, et générera une centaine d'emplois après la première année d'exploitation.

I. Cibox internalise sa production pour accélérer son développement sur le marché français et européen

Depuis 2014, la société Cibox se positionne sur le secteur de la micro-mobilité électrique, et fait partie depuis 2020 des leaders du marché français de la trottinette électrique. Son expertise repose sur des compétences en électronique que l'entreprise a développées dès sa création en 1995 lui permettant depuis 2018 de concevoir ses propres produits. Naturellement, l'entreprise a mis cette expertise au service de toutes les micro-mobilités électriques, dont le VAE (vélo à assistance électrique) qui représente en 2021 un tiers de son activité.

Aujourd'hui, dans un contexte socio-économique tendu avec une flambée des prix de l'énergie et du transport, les solutions de mobilités électriques représentent un moyen de déplacement peu onéreux et meilleur pour l'environnement que la voiture.

Les marchés du vélo et de la trottinette électrique connaissent une croissance forte et régulière dans un contexte d'évolution des modes de transport sur les trajets de 3 à 15 kilomètres. En 2021, leur croissance a dépassé 30% en volume pour atteindre, en cumulé, un nombre de ventes équivalent à celui du marché de la voiture en France. Les projections sur le marché européen ouvrent la porte à des opportunités de développement considérables. En 2020, sur un marché européen du vélo de 20 millions d'unités, 4 millions étaient déjà des vélos électriques. En 2030, les ventes de VAE dépasseront celles des vélos mécaniques, soit un marché annuel de plus de 15 millions d'unités sur un total de 30 millions. Plus de 80% de la production de vélos pour l'Europe étant basée sur le continent, le besoin de nouvelles capacités de production de VAE s'élèvera à 10 millions d'unités par an à l'horizon 2030.

Cibox contrôle déjà l'essentiel de la chaine de valeur de ses produits depuis son siège situé en Ile de France où l'entreprise, à partir de son bureau d'étude, travaille sur le design, la conception, le développement technique et logiciel, la qualification des fournisseurs de composants, ainsi que le marketing, jusqu'au service après-vente. Cibox compte faire de cet outil industriel un accélérateur de croissance par l'internalisation de sa production.

« Nous concevons et développons déjà nos produits. Désormais nous allons les fabriquer en France pour améliorer notre compétitivité. Grâce à des machines automatisées, nous sortirons de notre usine des produits de mobilité compétitifs et nous optimiserons notre trésorerie grâce à des cycles d'approvisionnement plus courts. Nous intégrerons des process de production à forte valeur, parfois uniques en France et en Europe, représentant jusqu'aux 2/3 d'un vélo électrique : packs de batteries, cadres, peinture, roues, assemblage du produit fini. Nous serons en mesure de mieux enrichir notre offre grâce à des délais raccourcis et une plus grande flexibilité (batteries, cadres, couleurs). L'approvisionnement sera facilité par la diminution de la dépendance sur les composants clés et la réduction de l'exposition aux aléas liés au contexte géopolitique ou aux transports. Enfin, nous pourrons offrir un service sur toute la chaîne avec un centre pour les clients et les partenaires : gestion des pièces détachées à l'international, atelier 3R “Réparation, Reconditionnement, Recyclage”.

Nous tenons à remercier l'ensemble des pouvoirs publics qui nous soutiennent dans ce projet et nous permettent de nous implanter sur ce territoire qui possède une forte culture industrielle. »

Georges Lebre, PDG de Cibox

II. Activité et calendrier

Cibox produira sur son futur site industriel de Revin des vélos électriques principalement, mais également des trottinettes électriques, des vélos cargo électriques ou autres nouveaux formats de mobilité pour les familles et les professionnels. Ils seront fabriqués pour les marques de l'entreprise (yeep.me, Scooty) mais aussi pour d'autres acteurs, afin d'accompagner notamment les startups innovantes de la mobilité. L'usine pourra produire 150 000 unités par an.

Le projet a été instruit depuis plusieurs semaines par les services de l'Etat, la Région Grand Est et la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. La ratification du soutien de la Région et de la Communauté de Communes fera l'objet d'un vote formel par les élus respectifs en juin 2022.

Les travaux de réhabilitation doivent démarrer dès la fin de l'été 2022. Cibox prévoit d'installer ses activités de réparation, reconditionnement et recyclage dans le courant du premier trimestre 2023 générant une vingtaine d'emplois sur site. L'outil industriel devrait être totalement opérationnel pour le premier trimestre 2024.

III. Financement

Le site, propriété de la Communauté de Communes, sera réhabilité avec le concours de l'État et de la Région Grand Est pour un coût global estimé de 16 millions d'euros subventionné à hauteur de 50%. Le site sera mis à disposition de Cibox via un bail assorti d'une option d'achat.

Les équipements de production représentent un investissement de plus de 4 millions d'euros et font l'objet d'une subvention de l'État et de la Région Grand Est à hauteur de 1,8 million d'euros.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +11%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

