Résultats annuels 2022

Des performances impactées par les pénuries de composants et des conditions de marché contrastées

Une perte d'exploitation divisée par près de 2 au second semestre par rapport à la première partie de l'année

Maintien du cap dans la stratégie industrielle et commerciale pour un changement de dimension dès 2024

Ambition 2027-2028 : cap des 100 M€ de chiffre d'affaires

20 avril 2023 Cibox, expert français de la micro-mobilité électrique, présente ses résultats de l'exercice 2022. Les comptes annuels ont été arrêtés lors du conseil d'administration du 20 avril 2023. Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours de finalisation.

Données en K€ 2022 2021 Chiffre d'affaires 12 130 16 042 Marge brute[1]

En % 2 320

19% 3 703

22,9% Résultat d'exploitation -1 692 -37 Résultat financier -304 -208 Résultat exceptionnel -51 -64 Résultat net -2 047 -309

Georges Lebre, Président Directeur Général de CIBOX commente les résultats de l'exercice : « En 2022, des avancées importantes ont été réalisées dans l'exécution de la feuille de route stratégique qui doit nous permettre de changer de dimension dès 2024. Ces avancées se sont inscrites dans un environnement difficile qui a pénalisé notre activité et nos résultats. Pour autant, nous restons confiants. CIBOX est aujourd'hui idéalement positionné pour saisir les opportunités offertes par des marchés au cœur des enjeux économiques et environnementaux actuels. La force de notre projet industriel, notre capacité d'innovation, l'extension continue de nos partenariats et notre potentiel de conquête commerciale grâce à notre futur outil industriel sont autant d'atouts qui nous confortent dans notre stratégie offensive. 2023 sera une année décisive pour réussir avec en ligne de mire une ambition : franchir à l'horizon 2027-2028 le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires. »

Une activité pénalisée par les retards d'approvisionnement en composants

Maintien du cap dans l'exécution de la feuille de route stratégique

Comme annoncé dans la publication du 26 janvier, CIBOX affiche au titre de 2022 un chiffre d'affaires de 12,1 M€ contre 16,0 M€ sur la même période de 2021. L'activité de l'exercice aura été pénalisée par les tensions persistantes sur les approvisionnements en composants ne permettant pas de déployer les nouvelles gammes de produits attendues sur les périodes clés du printemps et de fin d'année.

Au-delà de cette évolution de l'activité, des jalons importants ont été franchis sur le terrain industriel avec pour objectif la mise en service à compter de la fin du premier semestre 2024 du site de fabrication de Revin. Pour rappel, ce nouvel outil industriel va permettre à CIBOX de disposer d'une capacité de production de plus de 150 000 vélos électriques par an. Un changement de dimension qui doit permettre à l'entreprise de profiter pleinement des opportunités offertes par ses marchés en forte croissance et d'engager ainsi un nouveau cycle de développement.

Des résultats mécaniquement impactés par le repli du chiffre d'affaires

Nette amélioration au second semestre

Le repli de l'activité pèse mécaniquement sur les résultats de l'exercice.

La marge brute ressort à 2,3 M€ contre 3,7 M€ en 2021. Elle représente 19% du chiffre d'affaires de l'année contre près de 23% au titre de 2021. Dans le prolongement du premier semestre, cette évolution traduit la hausse des coûts de transport, de matières premières et de composants dans un contexte de pénurie.

Les autres achats et charges externes affichent une hausse de 13,6%. Elles intègrent, en particulier, des loyers liés à l'extension des surfaces d'atelier sur le site actuel d'Alfortville, dépenses ponctuelles dans l'attente du déménagement de l'atelier à Revin au premier semestre 2023, et de coûts opérationnels de service non récurrents. Les charges de personnel sont restées stables à 1,3 M€.

Au total, le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 1,7 M€ contre une perte limitée de 37 K€ en 2021. Il est à noter que la perte d'exploitation du second semestre aura été divisée par près de deux par rapport à la première partie de l'année grâce à l'augmentation significative du niveau d'activité enregistrée en fin d'exercice. Le résultat d'exploitation du second semestre 2022 est ainsi négatif à hauteur 0,6 M€ à comparer à la perte de plus de 1,1 M€ enregistrée sur le premier semestre de l'année.

Après prise en compte du résultat financier intégrant la dépréciation de l'auto-détention et des titres détenus dans la société cotée DMS et du résultat exceptionnel, le résultat net de l'exercice est négatif à hauteur de 2,0 M€.

Situation financière

A fin décembre 2022, la trésorerie s'élevait à 3,3 M€ contre 5,8 M€ à fin 2021, intégrant les disponibilités (2,4 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,4 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,6 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 1,4 M€ sur l'exercice 2022, et provient essentiellement de la perte d'exploitation (2 M€), partiellement compensée par une variation de BFR positive (0,6 M€). La consommation de trésorerie sur cette même période s'est élevée à 2,4 M€ et provient de la trésorerie d'exploitation (1,4 M€), d'un remboursement net des dettes financières (0,5 M€), ainsi que d'investissements (projet industriel, nouvelles gammes de produits) pour 0,6 M€.

A fin décembre 2022, la dette financière brute s'établit à 4,7 M€ et est essentiellement composée de l'encours du contrat d'affacturage (1,5 M€), d'obligations remboursables en actions (0,5 M€) et d'autres engagements (2,7 M€) pour lesquels la part courante s'élève au 31 décembre 2022 à 1,4 M€.

Au cours du premier semestre 2022, le solde des obligations remboursables en actions émises en 2021 ont été remboursées, ce qui a généré une augmentation de capital de 1,0 M€ (capital + prime d'émission).

Pour rappel, CIBOX a mis en place en décembre 2022 une ligne de financement d'un montant maximum de 2 M€ sous forme de bons d'émission d'obligations remboursables en actions, dont la première tranche de 0,5 M€ a été versée fin 2022, les trois autres tranches d'un montant unitaire de 0,5 M€, étant prévues en 2023.

Au regard de ces éléments, la recherche d'options de financement complémentaires est aujourd'hui engagée pour assurer sereinement la poursuite des efforts d'innovation et les investissements programmés.

2023 : une année décisive pour préparer l'accélération

Un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre dans un contexte toujours difficile

Le début d'exercice s'est ouvert dans un contexte difficile marqué par des tensions inflationnistes et sociales qui freinent logiquement la demande et conduisent nombre de distributeurs à différer leurs commandes. L'activité du premier trimestre 2023 reflète cette situation avec un chiffre d'affaires non audité de 0,8 M€ à comparer aux 2,1 M€ dégagés sur la même période de 2022.

Au regard de ce début d'année, CIBOX est prudent quant à l'évolution de son activité et de ses résultats pour l'année en cours.

Point encourageant toutefois : une normalisation progressive des approvisionnements en composants et des prix d'achat liés à la relance de l'économie chinoise et des coûts de transport maritime globalement revenus aux niveaux d'avant crise.

Dans ce contexte, CIBOX entend rester offensif et finaliser cette année la construction des bases solides qui doivent porter le décollage de l'activité et l'amélioration des résultats à compter de 2024. Cette stratégie volontaire sera menée en maintenant une stricte discipline en matière de coûts : réduction des coûts opérationnels et notamment des loyers, ainsi qu'un recentrage des coûts de développement sur les produits stratégiques destinés à être commercialisés au second semestre 2024.

Micro-mobilité électrique : un marché considérable à conquérir

Malgré une conjoncture défavorable à court terme liée aux problématiques d'inflation et de pouvoir d'achat, la micro-mobilité électrique s'est désormais imposée comme une alternative responsable et économique au déplacements courte distance avec des perspectives de marché prometteuses. Selon la confédération européenne de l'industrie du vélo, le marché du vélo devrait atteindre 30 millions d'unités vendues en 2030, dont la moitié seront des vélos électriques, soit un volume annuel quatre fois plus élevé qu'aujourd'hui.

Ainsi, à l'horizon 2030, le besoin en nouvelles capacités industrielles en Europe de vélos à assistance électrique est estimé à 10 millions d'unités par an, sur un marché où les importations en provenance d'Asie sont aujourd'hui strictement contingentées.

Sur le marché des trottinettes électriques, les indicateurs sont aussi au vert avec des volumes légèrement supérieurs à ceux des vélos électriques. Ainsi, en 2022, ces deux modes de mobilité ont représenté plus d'1,5 million d'unités vendues en France, soit l'équivalent des ventes de véhicules automobiles sur la même période. Un marché dynamique porté par des tendances de fond mais encore très atomisé et sans marque référente, la plupart n'ayant pas d'outil industriel.

Ces perspectives favorables vont favoriser l'émergence d'acteurs industriels européens compétitifs disposant d'une taille critique et maîtrisant tant la conception que la production.

CIBOX, avec son expertise historique de conception de produits de mobilité et son projet industriel français destiné à servir la demande croissante à travers de gammes combinant compétitivité-prix, innovation, qualité et proximité, est pleinement dimensionnée aujourd'hui pour profiter de ces opportunités.

Projet industriel : nouvelles avancées en vue

L'ouverture de l'atelier « 3R » (Réparation, Reconditionnement et Recyclage) à Revin est confirmée pour mai 2023 avec d'ores et déjà la formation de futurs salariés du bassin revinois sur le site d'Alfortville. Cette installation des activités de service, parfaitement en ligne avec le calendrier prévu, est une étape importante à quelques mois de la mise en service du site de production. Pour réussir, les investissements seront renforcés en 2023 tant sur les outils que les ressources humaines requises.

Offres : poursuite des efforts d'innovation et enrichissement de l'offre de service

Les efforts d'innovation et de développement des gammes vont également être poursuivis. Au-delà des produits, le portefeuille de services devrait être enrichi avec le déploiement d'une offre de Location Longue Durée, permettant d'élargir le modèle d'affaires et de renforcer la traction commerciale au travers d'une solution complète associant équipement et financement, génératrice de revenus récurrents et à forte valeur ajoutée.

Commercial : des partenariats qui porteront la croissance future

Sur le terrain commercial, un partenariat avec ZX Power portant sur un engagement initial de 50 000 vélos électriques à fabriquer en première année représentant un chiffre d'affaires potentiel de 25 M€ a été signé en janvier. ZX Power conçoit des produits de mobilité dont des vélos électriques qu'elle fabrique et commercialise en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, sous forme de produits finis ou de sous-ensembles. ZX Power a commercialisé 300 000 vélos en 2022. Au-delà, du potentiel commercial important adossé à ce partenariat, CIBOX pourra s'appuyer sur la capacité d'approvisionnement de ce partenaire majeur pour ses approvisionnements en composants. Un atout concurrentiel supplémentaire pour sécuriser le fort développement attendu de la demande.

D'autres partenariats se dessinent déjà avec des annonces qui pourraient intervenir au cours des prochains mois. Des rendez-vous importants sont par ailleurs programmés, sources de nouvelles opportunités commerciales et qui viendront renforcer la visibilité de l'Entreprise à l'échelle internationale. Après la foire de Canton qui s'est tenue en avril, CIBOX sera en particulier présent au salon China Cycle 2023 à Shanghai en mai et au salon Eurobike 2023 à Francfort en juin.

Ainsi, CIBOX entend s'imposer rapidement parmi les acteurs industriels de référence de la micro-mobilité électrique tant pour compte de tiers (marques de mobilité et marques distributeurs) qu'en marque propre (yeep.me…).

CIBOX est ainsi porté par une ambition forte : franchir le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2027-2028. Un objectif qui devra s'accompagner d'une forte amélioration des résultats.

Mise à disposition du rapport financier 2022

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 28 avril 2023.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 le 19 juillet 2023 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me).

En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

