24 avril 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023.

Données en K€ 2023 2022 Chiffre d'affaires 4 759 12 130 Marge brute[1]

En % 1 022

21,5% 2 320

19% Résultat d'exploitation -1 995 -1 692 Résultat financier -522 -304 Résultat exceptionnel -162 -51 Résultat net -2 679 -2 047

Comme annoncé dans le communiqué du 24 janvier 2024, l'activité de l'année 2023 a été pénalisée par les tensions inflationnistes et sociales qui ont entrainé des retards d'approvisionnement et un décalage de nombreuses commandes clients. Dans ce contexte, CIBOX a enregistré un chiffre d'affaires de 4,8 M€ (vs 12,1 M€ en 2022).

La société est néanmoins restée pleinement mobilisée sur l'exécution de sa feuille de route industrielle avec toujours en ligne de mire l'entrée en production du site de Revin pour 2024 ouvrant la voie à de nouvelles perspectives commerciales.

Des pertes limitées par un plan de réduction des coûts

Le repli de l'activité pèse mécaniquement sur les résultats malgré la poursuite d'une stricte discipline budgétaire.

La marge brute atteint 1 M€ contre 2,3 M€ en 2022. Elle représente 21,5% du chiffre d'affaires soit une appréciation de 2,5 points par rapport à l'année précédente en raison de conditions d'achat et de coûts de transport plus favorables.

Les autres achats et charges externes affichent une baisse de l'ordre de 24% pour atteindre 1,8 M€ en 2023. Ces efforts ont été accentués au cours du second semestre avec une baisse de ces charges de 31% par rapport au premier semestre 2023.

Les charges de personnel ont également été réduites à hauteur de 27% en 2023, reflet du plan d'économies engagé et des premiers transferts d'activités sur le nouveau site de Revin.

Au total, la perte d'exploitation atteint 2 M€ sur l'ensemble de l'exercice (contre une perte de près de 1,7 M€ en 2022).

Après prise en compte du résultat financier intégrant la dépréciation de l'auto-détention et des titres détenus dans la société DMS et du résultat exceptionnel, la perte nette comptable s'élève à 2,7 M€.

Situation financière

A fin décembre 2023, la trésorerie s'élevait à 1,3 M€ contre 3,3 M€ à fin 2022, intégrant les disponibilités (0,7 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société cotée DMS (0,4 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,1 M€).

La variation de trésorerie d'exploitation est négative de 1,0 M€ sur l'exercice 2023 (vs une variation négative de 1,4 M€ en 2022), et provient essentiellement de la perte d'exploitation (2 M€), partiellement compensée par une variation de BFR positive (1,5 M€). La consommation de trésorerie sur cette même période s'est élevée à 2,1 M€ et provient de la consommation de trésorerie d'exploitation (1 M€), d'un remboursement net des dettes financières (2,8 M€), d'investissements (projet industriel, nouvelles gammes de produits) pour 0,9 M€, consommation diminuée du produit net de l'augmentation de capital de juillet 2023 (1,1 M€) et des tirages des lignes d'obligations remboursables en actions réalisés en 2023 (1,5 M€).

A fin décembre 2023, la dette financière s'établit à 2,9 M€ et est essentiellement composée d'obligations remboursables en actions (1,5 M€) et d'autres engagements (1,4 M€) pour lesquels la part courante s'élève, au 31 décembre 2023, à 0,5 M€.

Afin de se sécuriser dans ses prochaines étapes de développement et ses derniers investissements industriels, l'entreprise poursuit ses négociations pour restructurer son endettement et trouver de nouveaux financements.

La production à Revin programmée au second semestre 2024

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 17 avril 2024, CIBOX a décalé ses premiers assemblages sur le site de Revin au second semestre 2024, en raison de retards de livraisons sur certains équipements et du report de certains projets clients.

Dans ce contexte, CIBOX a revu son plan d'investissement pour se focaliser sur certaines parties de la production de vélo. La fabrication des packs de batterie, des cadres et des lignes de peintures associées est envisagée à partir de 2025.

Au regard de ces éléments, CIBOX a revu sa production annuelle à 15 000 vélos pour 2024.

Un début d'année encourageant porté par la reprise progressive de la conquête commerciale

Comme annoncé dans le communiqué du 17 avril 2024, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, atteint 1,3M€, en hausse encourageante de 67% par rapport au premier trimestre 2023. Au-delà de la base de comparaison favorable par rapport à un premier trimestre 2023 en fort repli, la Société a profité d'une bonne dynamique de son canal de vente digital direct tout en élargissant ses référencements.

CIBOX entend poursuivre dans cette voie au cours des prochains mois en s'appuyant sur ses places de marché partenaires pour renforcer ses positions en Europe. Dans son développement commercial, l'expert français de la micro-mobilité électrique pourra également s'appuyer sur un catalogue d'innovations renouvelé et la montée en puissance du partenariat avec Mobility France sur le segment de la grande distribution.

Autre facteur positif : la signature d'un accord de référencement sur les nouvelles gammes de produits avec des premières livraisons initiées au premier trimestre et qui se poursuivront au cours de prochains mois.

Au regard de ces éléments, CIBOX réaffirme sa confiance dans sa capacité à afficher une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice. Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une amélioration des résultats portée par le redressement du niveau d'activité.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)

