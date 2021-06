Cicor: Rüdiger Merz sur le point de quitter le conseil d'administration

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor a annoncé le départ imminent de Rüdiger Merz, représentant de la société HEB, de son organe de surveillance.

Dans un communiqué dévoilé mercredi, le groupe neuchâtelois a affirmé que M. Merz quitterait le conseil d'administration si la vente du paquet d'actions de HEB à l'entreprise One Equity Partners (OEP) était finalisée. Le mandat de Rüdiger Merz est très récent, son élection au conseil d'administration de Cicor remontant à l'assemblée générale d'avril dernier.

Cette transaction avait été annoncée en mars dernier, et devait bouleverser l'actionnariat de Cicor, puisque le zurichois HEB Swiss Investment était jusqu'à présent l'actionnaire de référence en détenant 29,35% de son capital.

Cicor avait annoncé obtenir le feu vert des autorités règlementaires pour effectuer cette opération.

OEP est une société de capital-investissement revendiquant une masse sous gestion de 8 milliards de dollars, et dont les activités sont concentrées dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de la technologie, en Amérique du Nord et en Europe.

