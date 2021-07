Cicor Technologies : Les actionnaires approuvent toutes les demandes et le succès de la convention d'achat d'actions

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Les actionnaires approuvent toutes les demandes et le succès de la convention d'achat d'actions



16.07.2021 / 19:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Cicor Technologies Ltd. à laquelle, en raison de la pandémie de corona en cours, les actionnaires ne pouvaient exercer leur droit de vote qu'au moyen d'une procuration et d'instructions au mandataire indépendant, les actionnaires ont approuvé toutes les demandes. L'assemblée a élu Mme Norma Corio et M. Konstantin Ryzhkov comme nouveaux membres du conseil d'administration. M. Konstantin Ryzhkov a également été élu en tant que nouveau membre du comité de rémunération. En outre, la demande d'augmentation de la rémunération totale du Conseil d'administration, en raison de l'augmentation du nombre de membres du Conseil d'administration de quatre à cinq, a été approuvée. Le mandataire indépendant Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, a également été élu pour un mandat allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Le Conseil d'administration a été informé le vendredi 16 juillet 2021 que la clôture du contrat d'achat d'actions entre HEB Swiss Investment AG, Zurich, Suisse, et OEP 80 B.V., Amsterdam, Pays-Bas, a eu lieu. Le Dr. Rüdiger Merz, représentant de l'ancien actionnaire majoritaire HEB Swiss Investment AG, a donc démissionné du conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. comme annoncé. Lors de la réunion constitutive du Conseil d'administration, qui a aussi eu lieu le 16 juillet 2021, il a été constaté que la condition suspensive pour l'élection de Mme Norma Corio et de M. Konstantin Ryzhkov avait été remplie avec la signature du contrat d'achat d'actions. En outre, Mme Norma Corio a été admise au comité d'audit lors de la réunion constitutive du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration exprime ses sincères remerciements au Dr. Rüdiger Merz pour son engagement et à HEB Swiss Investment AG pour son engagement de longue date en faveur de Cicor. Il souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration Norma Corio et Konstantin Ryzhkov. Daniel Frutig

Président du conseil d'administration

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Alexander Hagemann

CEO

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Bronschhofen, 16 juillet 2021 - Les actionnaires de Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange : CICN.) les actionnaires ont approuvé toutes les demandes lors de l'assemblée générale extraordinaire de Cicor Technologies Ltd. du 16 juillet 2021. Le Conseil d'administration a également été informé que la clôture du contrat d'achat d'actions entre HEB Swiss Investment AG et OEP 80 B.V. a eu lieu. Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

Suisse Le Groupe Cicor est un partenaire de développement et de fabrication de niveau mondial, avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor offre des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi que des prestations complètes en électronique (EMS), y compris l'assemblage d'équipements de micro-électronique et l'injection plastique. Cicor fourni des produits et des prestations de services sur mesure, allant de la conception au produit fini. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.cicor.com. Désabonner

Fin du communiqué ad hoc