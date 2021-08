Cicor Technologies : dépasse les résultats de l'année précédente et envisage l'avenir de manière positive

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Cicor dépasse les résultats de l'année précédente et envisage l'avenir de manière positive



12.08.2021 / 07:00 CET/CEST

La pénurie persistante sur le marché des composants de semi-conducteurs et d'autres matériaux d'entrée pose des défis à Cicor et a empêché une nouvelle augmentation des ventes au cours du premier semestre 2021. En raison de la longueur des processus de production des semi-conducteurs, la situation ne devrait pas s'améliorer avant la fin de l'année. D'une part, cela ralentit la croissance du chiffre d'affaires ; d'autre part, les clients passent des commandes à plus long terme, ce qui, en plus de la reprise significative de l'économie mondiale, a conduit à une augmentation marquée de 51 % des entrées de commandes à 139,8 millions de francs (premier semestre 2020 : 92,6 millions de francs). Le rapport commandes-facturation a atteint 1,20 (premier semestre 2020 : 0,85), ce qui va dans le sens d'une poursuite de la croissance pour le Groupe Cicor. La durée des commandes a atteint 8,5 mois, ce qui est nettement supérieur à la valeur de l'année précédente, qui était d'environ 7 mois. L'accent mis par le Groupe Cicor sur l'excellence opérationnelle et l'optimisation structurelle porte ses fruits : tant la marge EBIT de 5,7 % (premier semestre 2020 : 3,7 %) que la marge EBITDA de 9,9 % (premier semestre 2020 : 8,5 %) ont ainsi non seulement largement dépassé les résultats de l'année précédente, mais elles étaient également supérieures aux marges opérationnelles réalisées avant la pandémie COVID-19 au premier semestre 2019. Le triplement du résultat net à 5,2 millions de francs suisses ou 4,4 % du chiffre d'affaires (premier semestre 2020 :1,7 million de francs suisses, 1,5 % du chiffre d'affaires) est principalement dû aux bons résultats opérationnels. L'évolution favorable de l'euro par rapport au franc suisse au cours de la période considérée y a également contribué. Le flux de trésorerie disponible au premier semestre 2021 a été négatif à hauteur de -1,8 million de francs (premier semestre 2020 : 0,7 million de francs), car les stocks de produits préliminaires ont été augmentés de manière ciblée pour sauvegarder la production. Le ratio d'endettement (dette nette sur EBITDA) ne s'est que légèrement détérioré, passant de 0,7 à 0,8, malgré le versement du dividende, tandis que le ratio de fonds propres est resté inchangé à 41,9% (31.12.2020 : 41,9%). Le renouvellement et l'augmentation réussis du crédit syndiqué de 80 millions de francs suisses offrent à Cicor une bonne sécurité de financement et de liquidité à l'avenir et créent une marge de man?uvre pour la croissance par acquisitions avec une facilité de crédit supplémentaire optionnelle de 75 millions de francs suisses. Division Microélectronique avancée et substrats (AMS) Au premier semestre 2021, la division AMS a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 millions de francs (premier semestre 2020 : 28,0 millions de francs), ce qui n'a guère changé. Le résultat d'exploitation au niveau de l'EBIT a augmenté de 17 % pour atteindre 2,9 millions de francs (premier semestre 2020 : 2,5 millions de francs). Outre les mesures mises en ?uvre pour atteindre l'excellence opérationnelle dans la production de PCB, les excellents résultats des opérations de substrats à couche mince à Ulm (Allemagne) et à Wangs (Suisse) y ont également contribué. La marge d'EBITDA de la division a donc de nouveau augmenté à 18,0 % (premier semestre 2020 : 16,8 %) et atteint les niveaux d'avant la crise. Division Solutions électroniques (ES) Le chiffre d'affaires de la division ES s'est redressé de 9,3 % pour atteindre 89,1 millions de francs au premier semestre 2021 (premier semestre 2020 : 81,5 millions de francs), malgré le vent contraire dû à la pénurie de composants. L'EBIT a plus que doublé pour atteindre 4,6 millions de francs au premier semestre 2021 (premier semestre 2020 : 2,2 millions de francs), dépassant même le niveau d'avant la crise. La marge EBIT a atteint 5,2 % (premier semestre 2020 : 2,8 %), notamment grâce aux mesures mises en ?uvre en Asie : le transfert de la production de Singapour à Batam (Indonésie), le remplacement des clients moins rentables par des clients à plus forte marge et la rationalisation de la structure de gestion y ont contribué. Perspectives pour le deuxième semestre de 2021 En raison de l'augmentation significative de la demande des clients, qui se reflète dans les prises de commandes très élevées de ces derniers mois, Cicor s'attend à ce que la croissance des ventes se poursuive par rapport à l'année précédente, bien qu'elle soit susceptible d'être ralentie par la pénurie mondiale actuelle de matériaux, même au second semestre. Pour l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires devrait se situer dans une fourchette de 230 à 240 millions de francs suisses, ce qui correspond à un pourcentage de croissance élevé à un chiffre par rapport à 2020. La marge bénéficiaire opérationnelle au niveau de l'EBIT devrait se situer dans une fourchette de 5 à 6%, ce qui devrait ramener Cicor à un niveau proche de l'objectif à moyen terme d'une marge bénéficiaire de 6 à 8% dès 2021. Bronschhofen, 12 août 2021 - Le Groupe Cicor (SIX Swiss Exchange : CICN) a augmenté son chiffre d'affaires de 7% à CHF 116,7 millions au premier semestre 2021 (premier semestre 2020 : CHF 109,0 millions). Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de manière significative de 63% à 6,6 millions de francs suisses au premier semestre 2021 (premier semestre 2020 : 4,1 millions de francs suisses). Cicor a ainsi obtenu des résultats comparables à ceux du premier semestre 2019, c'est-à-dire avant le début de la pandémie COVID-19.

