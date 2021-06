Cicor Technologies : Le renouvellement et l'augmentation réussis du prêt syndiqué assurent la sécurité du financement et des liquidités et offrent une marge de man?uvre pour de futures acquisitions

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Le renouvellement et l'augmentation réussis du prêt syndiqué assurent la sécurité du financement et des liquidités et offrent une marge de man?uvre pour de futures acquisitions



21.06.2021 / 07:01 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Renégociation réussie du crédit syndiqué Cicor remplace de manière anticipée le crédit syndiqué existant de 75 millions de francs suisses échéant le 30 juin 2022 à des conditions attractives et le porte à 80 millions de francs suisses. Le nouveau crédit syndiqué a une durée de quatre ans avec deux options de prolongation d'un an. Le renouvellement de la facilité de crédit renouvelable offre une sécurité de financement et de liquidité et augmente la flexibilité stratégique globale de Cicor. Le prêt syndiqué a été structuré comme un club deal. Le syndicat bancaire est constitué d'un groupe bancaire de base comprenant Commerzbank AG en tant qu'arrangeur et agent mandaté, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Landesbank Baden-Württemberg, Migros Bank AG et Zürcher Kantonalbank. Facilité de crédit d'acquisition optionnelle supplémentaire Le nouveau contrat de crédit contient également une ligne de crédit d'acquisition optionnelle d'un montant de 75 millions de francs suisses, destinée à financer le prix d'achat et le fonds de roulement de la société à acquérir en cas d'acquisition future. Alexander Hagemann

CEO

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Patric Schoch

CFO

Tél. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Bronschhofen, le 21 juin 2021. Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), une entreprise technologique internationale leader dans le domaine des circuits imprimés et hybrides, de l'électronique imprimée, de la microélectronique et de la sous-traitance électronique (Electronic Manufacturing Services), dont le siège est à Boudry (Suisse), a signé un contrat de crédit le 18 juin 2021 pour un nouveau crédit renouvelable de 80 millions de francs suisses et pour un crédit d'acquisition optionnel supplémentaire de 75 millions de francs suisses. Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

9552 Bronschhofen

9552 Bronschhofen

Suisse Le Groupe Cicor est un partenaire de développement et de fabrication de niveau mondial, avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 1900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor offre des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi que des prestations complètes en électronique (EMS), y compris l'assemblage d'équipements de micro-électronique et l'injection plastique. Cicor fourni des produits et des prestations de services sur mesure, allant de la conception au produit fini. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.cicor.com.

