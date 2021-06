Cicor Technologies : Les exigences réglementaires pour la vente du paquet d'actions de HEB à OEP ont été remplies-Convocation de l'AGE et nomination des nouveaux membres du CA- premier semestre 2021 positif attendu

EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Les exigences réglementaires pour la vente du paquet d'actions de HEB à OEP ont été remplies-Convocation de l'AGE et nomination des nouveaux membres du CA- premier semestre 2021 positif attendu



15.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Convocation de l'assemblée générale extraordinaire et nomination des nouveaux membres du conseil d'administration Le conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. convoque une assemblée générale extraordinaire le 16 juillet 2021. Il propose d'élire les personnes suivantes pour un mandat allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle, sous la condition suspensive que le Conseil d'administration, dans sa réunion constitutive suivant l'élection, détermine que la clôture du contrat d'achat d'actions entre HEB Swiss Investment AG, Zurich, Suisse, et OEP 80 B.V., Amsterdam, Pays-Bas, a eu lieu : Norma Corio (États-Unis) est directrice générale principale et membre du comité d'investissement de One Equity Partners (OEP). En outre, Mme Corio est membre du conseil d'administration d'Omni Environmental Solutions Intren, société du portefeuille d'OEP. Elle siège également au conseil d'administration des sociétés cotées en bourse Finance of America et GO Acquisition Corporation. Konstantin Ryzhkov (RU) est un directeur général d'One Equity Partners (OEP), basé au bureau d'Amsterdam. M. Ryzhkov a notamment été responsable des investissements dans Spartronics, Crayon et de l'acquisition de MERA par Orion Innovation. Cicor prévoit une croissance des chiffres d'affaires et une augmentation significative des bénéfices au cours du premier semestre 2021. Au cours des cinq premiers mois de l'exercice 2021, le redressement du Groupe Cicor suite à la pandémie COVID-19 s'est poursuivi et Cicor a considérablement augmenté ses bénéfices par rapport au premier semestre 2020. Sur la base de l'évaluation actuelle de la direction de Cicor, une croissance du chiffre d'affaires de 5 % ou plus est attendue au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, en supposant qu'aucune restriction d'activité non planifiée ne survienne en raison de la pandémie de COVID-19. Cicor prévoit une augmentation de l'EBIT de 40 % ou plus et une marge EBIT d'au moins 5% (2020 : 3,7%). En supposant des taux de change stables par rapport au franc suisse, le bénéfice net du premier semestre 2021 devrait également augmenter de manière significative par rapport au bénéfice net du premier semestre 2020. Les résultats complets du semestre 2021 seront publiés le 12 août 2021. Daniel Frutig

E-mail: media@cicor.com Bronschhofen, le 15 juin 2021. Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), une entreprise technologique internationale leader dans le domaine des circuits imprimés et hybrides, de l'électronique imprimée, de la microélectronique et de la sous-traitance électronique (Electronic Manufacturing Services), dont le siège est à Boudry (Suisse), a été informée que les autorisations réglementaires ont été accordées pour la vente de la participation d'environ 29,35% de HEB Swiss Investment AG, Zurich, à OEP 80 B.V., Amsterdam, Pays-Bas. Le conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire pour le 16 juillet 2021 et propose d'élire Mme Norma Corio et M. Konstantin Ryzhkov comme nouveaux membres du conseil d'administration. Par ailleurs, Cicor prévoit une croissance des chiffres d'affaires et une augmentation significative des bénéfices au cours du premier semestre 2021. Cicor Management AG

