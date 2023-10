Cicor Technologies Ltd est une société basée en Suisse, active dans le secteur de l'ingénierie électrique et de l'électronique. La société opère à travers quatre divisions : Cicor Printed Circuit Boards ; Cicor Microelectronics ; Cicor Electronic Solutions, et la division Asie. La division Cicor Printed Circuit Boards (PCB) développe et produit des circuits imprimés en utilisant des interconnexions haute densité (HDI) et la technologie reel-to-reel. La division Cicor Microelectronics offre une gamme de fabrication microélectronique allant de diverses technologies de revêtement de films épais et minces, en passant par le micro-assemblage, jusqu'à la livraison de composants électroniques testés et qualifiés. La division Cicor Electronic Solutions offre une gamme d'options de production pour l'assemblage de circuits imprimés, l'assemblage de systèmes, la construction de boîtes et de boîtiers de commutation, l'assemblage de câbles, la fabrication d'outils et le moulage par injection. La division Asie se concentre sur la fourniture de la technologie de l'entreprise au marché asiatique.