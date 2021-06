Cicor anticipe la vie en rose pour le premier semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor, dont les résultats au premier semestre seront publiés le 12 août, prévoit une "hausse substantielle" de ses bénéfices. Le groupe a reçu le feu vert pour la vente du paquet d'actions HEB à OEP et de nouveaux membres seront élus en son conseil.

Le groupe basé à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, table sur une croissance de 5% de ses revenus au premier semestre pour autant qu'aucun nouveau problème commercial lié à la pandémie de Covid-19 ne vienne perturber la marche des affaires, fait-il savoir mardi dans un communiqué. La direction anticipe aussi un bond d'au moins 40% du résultat d'exploitation (Ebit) et une marge opérationnelle (Ebit) d'au minimum 5%, contre 3,7% l'année dernière.

Quant au bénéfice net, il devrait progresser "de manière significative" par comparaison avec celui du premier semestre 2020 si les taux de change par rapport au franc demeurent stables. Mais l'entreprise ne donne pas d'indication chiffrée.

Cicor a également obtenu les approbations réglementaires pour la vente de la participation de 29,35% de HEB Swiss Investment à OEP 80, société néerlandaise.

Lors de son assemblée générale extraordinaire, le 16 juillet, Cicor proposera l'élection de Norma Corio et de Konstantin Ryzhkov comme nouveaux membres du conseil d'administration.

L'Américaine Norma Corio occupe actuellement le poste directrice générale senior et membre du comité d'investissement de One Equity Partners (OEP). Elle est aussi membre du conseil et de celui de Finance of America et GO Acquisition Corporation.

Le Russe Konstantin Ryzhkov est directeur général de One Equity Partners (OEP), basé au bureau d'Amsterdam.

