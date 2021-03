Cicor change d'actionnaire de référence

Zurich (awp) - Le fabricant de puces électroniques Cicor a annoncé mercredi que son actionnaire de référence, le zurichois HEB Swiss Investment, a conclu une transaction portant sur la vente de l'intégralité de ses parts dans l'entreprise à One Equity Partners (OEP).

Entré au capital de Cicor en 2009, HEB était propriétaire de 29,35% du capital de l'entreprise neuchâteloise au bouclement de 2020, précise cette dernière dans son communiqué. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction, dont la finalisation doit encore recevoir le feu vert des autorités compétentes.

OEP est une société de capital-investissement spécialisée dans le marché privé revendiquant une masse sous gestion (AuM) de 8 milliards de dollars, et dont les activités sont concentrées dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de la technologie, en Amérique du Nord et en Europe.

