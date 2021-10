Cicor confirme ses objectifs de croissance

Zurich (awp) - Le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor a confirmé l'objectif d'une croissance organique supérieure à 5%, que le groupe estime pouvoir atteindre "ces prochaines années", a affirmé mercredi le directeur général Alexander Hagemann lors de la journée des investisseurs. Le solide bilan de l'entreprise lui permet d'envisager des acquisitions.

"Notre objectif est de nous renforcer dans notre coeur de métier par des acquisitions", a souligné le patron.

Revenant sur la pénurie de semi-conducteurs, M. Hagemann a estimé que la situation n'avait pas beaucoup évolué en seconde partie d'année. "Ce sujet devrait encore nous occuper pendant un an", a-t-il prédit.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 7% sur un an à 116,7 millions de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est envolé de 29,4% à 6,6 millions. Le groupe basé à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, est parvenu à multiplier par presque trois son bénéfice net à 5,2 millions.

Pour l'exercice complet, la direction table sur des ventes comprises entre 230 millions et 240 millions de francs suisses et une marge Ebit évoluant dans une fourchette de 5% à 6%. A plus long terme, l'objectif pour cette même marge est de 6% à 8%.

rw/al/vj