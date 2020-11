Cicor en deuil du Président du conseil d'administration Heinrich J. Essing

Bronschhofen, 2 novembre 2020 - Le conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd. (SIX Swiss Exchange : CICN) a la pénible obligation d'informer que l'actuel président Heinrich J. Essing est décédé inopinément.

Heinrich J. Essing a rejoint le conseil d'administration de Cicor en 2009 et en est le président depuis 2015. Au cours de son mandat, il a contribué de manière significative au développement de Cicor en une société à forte croissance et rentable. Cicor a notamment bénéficié de ses relations avec des institutions financières internationales ainsi que de son expertise en matière d'immobilier.

En la personne d'Heinrich J. Essing, Cicor a perdu un président extrêmement loyal et engagé et une personne très estimée.

Le vice-président actuel, Robert Demuth, assumera la fonction de président du conseil d'administration pour la durée restante du mandat jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire. La poursuite des activités et l'orientation stratégique du groupe Cicor ne sont donc pas affectées.

Le conseil d'administration, la direction du groupe et les employés du groupe Cicor expriment leurs sincères et profondes condoléances aux proches d'Heinrich J. Essing et le garderont en mémoire avec reconnaissance en tant que président engagé du conseil d'administration.