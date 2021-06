Cicor étoffe ses capacités financières

Zurich (awp) - Le groupe technologique Cicor a annoncé lundi avoir négocié avec succès une facilité de crédit de 80 millions de francs suisses, assortie d'une ligne de crédit optionnelle supplémentaire de 75 millions destinée à financer d'éventuelles acquisitions.

Le crédit syndiqué de 75 millions de francs suisses arrivant à maturité au 30 juin 2022 a été remboursé de manière anticipée à des conditions avantageuses et un nouveau signé pour 80 millions sur quatre ans, assorti de deux options de prolongement de un an.

Le renouvellement de cette facilité de crédit "apporte une sécurité de financement et de liquidité, et augmente la flexibilité stratégique globale de Cicor", indique la société neuchâteloise cotée sur SIX dans son communiqué.

Le syndicat bancaire comprend Commerzbank en tant qu'arrangeur et agent mandaté, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Baden-Württemberg, Migros Bank et la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

buc/fr