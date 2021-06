Cicor: le CEO attend beaucoup du changement d'actionnaire principal

Zurich (awp) - Le groupe industriel neuchâtelois Cicor a récemment changé d'actionnaire principal: HEB Swiss Investment a cédé sa participation de 29,35% à One Equity Partners, une société de participations de JPMorgan. Patron du boudrysan, Alexander Hagemann attend beaucoup de ce changement.

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Cicor. En plus de la croissance organique, des acquisitions de concurrents qui cadre avec la stratégie de l'entreprise sont prévues, a déclaré M. Hagemann au magazine Finanz und Wirtschaft. Actuellement, le patron de Cicor envisage plutôt plusieurs petites acquisitions sur un marché européen fragmenté que de grosses opérations. L'objectif des de développer le coeur de métier.

Ces cinq prochaines années, Cicor entend augmenter significativement son chiffre d'affaires avec si possible une hausse de la marge opérationnelle, selon M. Hagemann. Le ressortissant allemand de préciser que Cicor est aujourd'hui une société encore très petite. Mais cela va changer et One Equity est le partenaire idéal pour cela.

ra/rp