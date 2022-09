Cicor nomme un nouveau directeur des opérations

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Cicor a désigné Marco Kechele au poste de directeur des opérations. Celui-ci sera notamment chargé de piloter la stratégie de croissance du groupe.

M. Kechele prendra ses nouvelles fonctions au 1er octobre, indique Cicor vendredi dans un communiqué. Il est actuellement vice-directeur en charge des opérations chez Beyond Gravity, ancienne Ruag Suisse.

Cicor entend poursuivre sa croissance sur le plan organique et par le biais d'acquisitions, précise le communiqué. Dans ce contexte, M. Kechele soutiendra le directeur général et le directeur financier dans toutes les phases des fusions et acquisitions.

rq/ck